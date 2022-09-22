Türkiye, Lüksemburg beraberliği ile B Ligi'ne yükseldi

Uluslar Ligi'nde Lüksemburg'u konuk eden A Milli Futbol Takımı sahadan bir puanla ayrıldı ve B Ligi'ne yükseldi.

UEFA Uluslar Ligi'nde C Ligi'nde yer alan ve nispeten zayıf rakipleri Lüksemburg, Faroe Adaları ve Litvanya ile birlikte 1. Grup'ta yer alan Türkiye A Milli Futbol Takımı, Lüksemburg ile 3-3 berabere kaldı ve B Ligi'ne yükselmeyi garantiledi. Stefan Kuntz'un öğrencileri en yakın rakibini konuk ettiği karşılaşmada baştan sona bir hayli zorlanırken, bir puanı sezonun yükselen yıldızı İsmail Yüksek'in 87. dakikadaki golüyle elde etti: 3-3.

Lüksemburg kaçtı

Maça iyi başlayan Lüksemburg henüz sekizinci dakikada kaleci Moris'in uzun pasına iyi hareketlenen Martins'in golüyle öne geçti: 1-0. Bu golün hemen ardından yüklenen Türkiye, 15'te Kerem'in düşürülmesiyle penaltı kazandı ve topun başına geçen Cengiz skoru dengeledi: 1-1. Bu golün ardından oyundan düşmeyen Lüksemburg, 37'de Kaan Ayhan'ın kaptırdığı topun ardından Sinani'nin golüyle bir kez daha öne geçmeyi başardı: 2-2.

Türkiye kovaladı

Beraberlik golü için fazla beklemeyen Türkiye, 39'da Cengiz'in ortasına ters vuruş yapan Chanot'un kendi kalesine golüyle bir kez daha maça ortak oldu: 2-2. Maçın son bölümünde bir dönem Türkiye'de de forma giyen Gerson sahne aldı ve 69'da yaptığı tek vuruşla Lüksemburg'u üçüncü kez öne geçirdi: 3-2. Maçta son sözü oyuna 81. dakikada dahil olan İsmail Yüksek söyledi ve ceza sahası dışından skoru belirledi: 3-3.