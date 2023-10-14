Türkiye - Letonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GOAL Türkiye, bildiriyor.

A Millî Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde kritik bir maça daha çıkıyor.

Son karşılaşmada Hırvatistan'ın deplasmanda 1-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe oturan Türkiye, gruptaki 7. maçında Letonya'yı konuk ediyor.

Türkiye - Letonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vincenzo Montella yönetiminde çıktığı ilk maçta sükseli bir galibiyet elde eden A Millî Takım, 15 Ekim Pazar günü Letonya ile mücadele edecek.

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Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak maç Saat 21.45'te başlayacak. Mücadele, TRT 1'den canlı olarak ekranlara gelecek.

Karşılaşmayı Arnavut hakem Enea Jorgji yönetecek.