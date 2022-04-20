Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarında deplasman golü kuralı var mı?

FIFA'ya bağlı altı konfederasyon içerisindeki en büyük konfederasyon olan UEFA, deplasman golü kuralını kaldırmasından sonra bu konuda Türkiye Futbol Federasyonu da bir adım attı.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından alınan karara göre, Türkiye Kupası maçlarında önemli bir değişiklik yaparak bu kuralın, Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nde uygulanmasına karar verildiği belirtildi.

Böylece, deplasmanda atılan gol avantajı tarihe karıştı. Buna göre, iç sahada ya da deplasmanda atılan herhangi bir gol birbirinden farklı olmayacak ve tamamen aynı değerde görülecek.

Türkiye Kupası’nda, yarı final maçları çift eleme usulüne göre oynanacak.

Yeni statüye göre, daha önce tek müsabaka üzerinden oynanan yarı final, çift maç eleme usulüne göre yapılacak.

Ayrıca, yarı final maçlarında da deplasman golü kuralı uygulanmayacak.

Ne söylendi?

TFF’den bu konuda yapılan açıklama ise şu şekilde:

“Çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan müsabakalarda iki maç sonunda galibiyet veya beraberlik sayılarının eşit olması halinde, toplamda daha fazla gol atan takım tur atlar.

"Atılan gollerin eşit olması halinde ise ikinci müsabaka sonunda on beşer dakikalık iki uzatma devresi oynanır.

“Uzatma devrelerinde de eşitliğin bozulmaması durumunda kazanan takım penaltı vuruşları sonucunda belirlenir.”

Bu kuralın ardından, Türkiye Kupası yarı final maçında sahasında Kayserispor’u 1-0 mağlup eden Trabzonspor'un, rakip sahada gol atması durumunda herhangi bir artı avantaja sahip olmayacak.

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Aynı şekilde, Türkiye Kupası’ndaki bir diğer yarı final maçı olan Antalyaspor ile Sivasspor arasındaki müsabakalarda da deplasmanda gol atan takımlar avantajlı sayılmayacak.

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