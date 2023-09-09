Türkiye ikinci Abdullah Avcı dönemine hazırlanıyor

EURO 2024 yolunda önemli bir avantajı kaybeden A Milli Futbol Takımı’nda teknik direktör değişikliği kapıda.

EURO 2024 Elemeleri’nde Eskişehir’de oynadığı maçta Ermenistan ile 1-1 berabere kalan A Milli Futbol Takımı’nda teknik direktör Stefan Kuntz’un koltuğu sallanmaya başlandı. Yaptığı kadro tercihleriyle eleştirilerin hedefi haline gelen Alman teknik direktörün kısa bir süre içerisinde görevden alınacağı öne sürülürken, en güçlü aday olarak Abdullah Avcı öne çıktı.

Sabah gazetesinden Mehmet Özcan’ın aktardığı bilgiye göre milli takımda Kuntz ile yolların resmen ayrılmasının ardından son olarak Trabzonspor’u çalıştıran Abdullah Avcı resmen göreve başlayacak. Daha önce de ay-yıldızlı takımda görev yapan Avcı, 2014 Dünya Kupası Elemeleri’nde oynanan altı maçta iki galibiyette kalınca, koltuğu Fatih Terim’e devretmişti.

Trabzonspor'u şampiyon yaptı

Milli takımdaki görevinden ayrıldıktan sonra yeniden Başakşehir’e dönen ve Başakşehir’in Süper Lig’de şampiyonluklara oynadığı dönemin mimarı olan Avcı, sonrasında 2019-2020 sezonunda Beşiktaş’ın başına geçmişti.

Siyah-beyazlı takımla 18 Süper Lig maçına çıktıktan sonra yolları ayrılan 60 yaşındaki çalıştırıcı, 2021-2022 sezonunda ise Trabzonspor’u şampiyonluğa taşımış ve kariyerinin en önemli başarısına imza atmıştı.