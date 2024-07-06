EURO 2024'ün çeyrek finalinde oynanacak Türkiye-Hollanda karşılaşmasının yayın bilgilerine dair her şeye GOAL Türkiye ile göz atın.

EURO 2024 çeyrek final heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Bugün, Hollanda ile Türkiye arasında oynanacak kritik çeyrek final mücadelesi, futbolseverlerin nefesini kesecek.

Maç, Almanya'nın tarihi Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Peki, bu önemli maç saat kaçta ve hangi kanalda yayımlanacak?

Maç Detayları

Maç Tarihi: 22.00

22.00 Stad: Berlin Olimpiyat

Berlin Olimpiyat Yayımlanacak Kanal: TRT 1

Maç Türkiye-Hollanda Saat 22.00 Stadyum Berlin Olimpiyat Yayın TRT 1 Hakem Clement Turpin (Fransa) Link https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

Maçı nasıl izlerim?

Türkiye-Hollanda çeyrek final maçı, Türkiye'de TRT 1'den canlı olarak yayımlanacak. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler, saat 22.00'de TRT 1 ekranlarında olacak.

Maçın önemi

EURO 2024 çeyrek final maçları, turnuvanın en kritik aşamalarından biri olarak kabul ediliyor. Her iki takım da yarı finale yükselmek için büyük bir mücadele verecek. Türkiye, son 16 turunda Avusturya'yı eleyerek çeyrek finale yükseldi ve şimdi rakibi son 16 turunda Romanya'yı eleyen Hollanda olacak.