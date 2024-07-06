EURO 2024 çeyrek final heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Bugün, Hollanda ile Türkiye arasında oynanacak kritik çeyrek final mücadelesi, futbolseverlerin nefesini kesecek.
Maç, Almanya'nın tarihi Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Peki, bu önemli maç saat kaçta ve hangi kanalda yayımlanacak?
Maç Detayları
- Maç Tarihi: 22.00
- Stad: Berlin Olimpiyat
- Yayımlanacak Kanal: TRT 1
Maç
Türkiye-Hollanda
Saat
22.00
Stadyum
Berlin Olimpiyat
Yayın
TRT 1
Hakem
Clement Turpin (Fransa)
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Maçı nasıl izlerim?
Türkiye-Hollanda çeyrek final maçı, Türkiye'de TRT 1'den canlı olarak yayımlanacak. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler, saat 22.00'de TRT 1 ekranlarında olacak.
Maçın önemi
EURO 2024 çeyrek final maçları, turnuvanın en kritik aşamalarından biri olarak kabul ediliyor. Her iki takım da yarı finale yükselmek için büyük bir mücadele verecek. Türkiye, son 16 turunda Avusturya'yı eleyerek çeyrek finale yükseldi ve şimdi rakibi son 16 turunda Romanya'yı eleyen Hollanda olacak.