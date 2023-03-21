Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman, nerede oynanacak?

Ay-yıldızlılar, EURO 2024 Elemeleri'nde Hırvatistan'ı konuk edecek.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi alev aldığı esnada millî araya girildi. Türkiye A Millî Futbol Takımı, EURO 2024 elemelerinde mücadelesine başlıyor.

Ermenistan, Hırvatistan, Letonya ve Galler'in bulunduğu D Grubu'nda mücadele edecek olan Türkiye, Ermenistan ile ilk maçını oynadıktan sonra daha güçlü bir rakiple karşılaşacak.

Ay-yıldızlılar, 23 Mart 2023'te Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye Hırvatistan maçı hangi kanalda?

Bursa Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 22.45'te başlayacak.

Karşılaşma, TRT 1'den canlı olarak ekranlara gelecek.