Türkiye hazırlık maçında Çekya'ya şans tanımadı

Stefan Kuntz'un takımı Gaziantep'te oynadığı maçta sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Diyarbakır’daki özel maçta İskoçya’yı deviren A Milli Takım, Gaziantep'te konuk ettiği Çekya karşısında da sahadan galibiyetle ayrıldı.

Dünya Kupası arası nedeniyle verilen milli maç arasını hazırlık maçlarıyla değerlendiren ay-yıldızlı takımı galibiyete taşıyan goller bu sezon La Liga'daki formuyla dikkat çeken Enes Ünal ve kariyerini Inter'de sürdüren Hakan Çalhanoğlu'ndan geldi.

GOOLLLL! | Cengiz'in güzel pasında Enes şık bir vuruşla bitirdi! Milli Takımımız 1-0 öne geçti! ⚽🇹🇷#BizimÇocuklar pic.twitter.com/JgAT1o2td3 — TRT Spor (@trtspor) November 19, 2022

Aktif hakemliği bırakıp TFF'de eğitimci olan Cüneyt Çakır'ın ilk beş dakikasında görev yaparak jübilesini yaptığı karşılaşmada gol perdesi 31'de açıldı. Cengiz'in pasını iyi değerlendiren Enes düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0.

Doğan Alemdar'dan hata

Maçta ilk yarı bu skorla sona ererken, 56'da sahneye çıkan Cerny çok uzaklardan çıkardığı şutta büyük bir hata yapan Doğan Alemdar'ı avladı ve mücadelede skora denge geldi: 1-1.

Tribünlerin Arda Güler lehine yaptığı tezahüratların ardından genç yıldız adayı 68'de oyuna dahil olurken, 70'te Cengiz'in pasıyla topla buluşan Çalhanoğlu, çaprazdan çektiği sert şutla maçın skorunu belirledi: 2-1.

Hakan Çalhanoğlu Türkiye'ye Çekya karşısında galibiyeti getirdi 🇹🇷 pic.twitter.com/Hvzio1ClBG — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) November 19, 2022

Büyük çoğunluğu Gaziantepli olan futbolseverler milli takımın sergilediği oyundan keyif alırken, Türkiye önümüzdeki zorlu karşılaşmalar öncesi geleceğe dair umut veren bir performans gösterdi.