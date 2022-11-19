Haberler Maçlar
Türkiye vs Çek Cumhuriyeti

Türkiye hazırlık maçında Çekya'ya şans tanımadı

Uğur Aktan
22:03 GMT+3 19.11.2022
Türkiye
Stefan Kuntz'un takımı Gaziantep'te oynadığı maçta sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Diyarbakır’daki özel maçta İskoçya’yı deviren A Milli Takım, Gaziantep'te konuk ettiği Çekya karşısında da sahadan galibiyetle ayrıldı.

Dünya Kupası arası nedeniyle verilen milli maç arasını hazırlık maçlarıyla değerlendiren ay-yıldızlı takımı galibiyete taşıyan goller bu sezon La Liga'daki formuyla dikkat çeken Enes Ünal ve kariyerini Inter'de sürdüren Hakan Çalhanoğlu'ndan geldi. 

Aktif hakemliği bırakıp TFF'de eğitimci olan Cüneyt Çakır'ın ilk beş dakikasında görev yaparak jübilesini yaptığı karşılaşmada gol perdesi 31'de açıldı. Cengiz'in pasını iyi değerlendiren Enes düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0.

Doğan Alemdar'dan hata

Maçta ilk yarı bu skorla sona ererken, 56'da sahneye çıkan Cerny çok uzaklardan çıkardığı şutta büyük bir hata yapan Doğan Alemdar'ı avladı ve mücadelede skora denge geldi: 1-1.

Tribünlerin Arda Güler lehine yaptığı tezahüratların ardından genç yıldız adayı 68'de oyuna dahil olurken, 70'te Cengiz'in pasıyla topla buluşan Çalhanoğlu, çaprazdan çektiği sert şutla maçın skorunu belirledi: 2-1.

Büyük çoğunluğu Gaziantepli olan futbolseverler milli takımın sergilediği oyundan keyif alırken, Türkiye önümüzdeki zorlu karşılaşmalar öncesi geleceğe dair umut veren bir performans gösterdi.

Editörün Seçtikleri

Bize Ulaşın
Hizmet Kullanım Şartları
Gizlilik İlkesi

Copyright © 2022 Goal (Türkçe) Her hakkı saklıdır. Goal (Türkçe)'da yer alan hiçbir içerik, Goal (Türkçe)'un yazılı onayı olmaksızın yayınlanamaz, yeniden yazılamaz ve bu içeriklerin dağıtımı yapılamaz.