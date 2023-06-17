Türkiye A Millî Futbol Takımı, Euro 2024 Elemeleri'nde üçüncü maçına hazırlanıyor. Stefan Kuntz'un öğrencileri, D Grubu üçüncü maçında Galler'i konuk ediyor.
Türkiye - Galler maçı ne zaman?
İlk maçta Ermenistan'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden ay-yıldızlılar, ikinci maçta ise Bursa'da Hırvatistan'a 2-0 mağlup oldu.
Türkiye, gruptaki üçüncü karşılaşmasında ise deplasmanda Letonya'yı 3-2 mağlup etmeyi başardı ve puanını altıya yükseltti.
Türkiye - Galler maçı hangi kanalda?
A Millî Takım, 19 Haziran Pazartesi akşamı Galler ile gruptaki dördüncü maçına çıkacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak maç saat 21.45'te başlayacak.
Mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.