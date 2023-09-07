2023-24 sezonunun ilk millî arası geldi çattı. Millî takımlara seçilen oyuncular şimdi ülkelerinin oynayacağı karşılaşmalara hazırlanıyor.
Avrupa'da Euro 2024 Elemeleri devam edecek. Afrika'da ise Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde grup aşamalarının son maçları oynanacak.
Türkiye ise Euro 2024 Elemeleri'nde Ermenistan ile karşı karşıya gelecek. İşte bu maçın detayları...
Türkiye - Ermenistan maçı ne zaman, nerede, saat kaçta ve hangi kanalda?
A Millî Takım, Euro 2024 Elemeleri D Grubu beşinci hafta mücadelesinde 8 Eylül'de Ermenistan'ı konuk edecek. Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.
Gelecek maç
Mücadeleyi İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. Kritik maç, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
İlk maçta Ermenistan'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden ay-yıldızlılar, bu mücadele öncesinde grupta 9 puanla lider durumda.
|Maç
|Tarih
Saat
|Stadyum
|Kanal
|Türkiye - Ermenistan
|8 Eylül 2023 Cuma
|21.45
|Yeni Eskişehir Stadyumu
|TRT 1