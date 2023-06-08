Türkiye'de transfer dönemi ne zaman başlıyor? Merak edilenler bu içerikte.

Türkiye'de Süper Lig sona erdi ve şimdi gözler, transfer dönemine çevrildi. Kulüpler, geçtiğimiz sezon eksik kalan bölgeleri tamamlamak için düğmeye bastı ve piyasa şimdiden hareketlendi.

Peki Türkiye'de yaz transfer dönemi ne zaman başlıyor?

Türkiye Futbol Federasyonu, bu konuyla ilgili TFF'nin resmî sitesinden açıklama yayımladı.

Ne söylendi?

TFF'nin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2023-2024 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirlemiştir. Buna göre; 2023-2024 futbol sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 26 Haziran 2023 tarihinde başlayıp, 15 Eylül 2023 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 11 Ocak 2024 tarihinde başlayıp, 9 Şubat 2024 tarihinde sona ermesine karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Buna göre Türkiye'de yaz transfer dönemi 26 Haziran 2023'te başlayıp, 15 Eylül 2023'te sona erecek.