Fenerbahçe ile adı anılan Volkan Demirel, sarı-lacivertli kulübün yeni hocası olacak mı? Efsanevi kaleci, söylentilere yanıt verdi.

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Son dönemde Fenerbahçe'nin başına geçeceği iddia edilen Demirel, gazetecilere verdiği demeçte konuyla ilgili şunları söyledi: "Tabii ki hayallerimiz ve hedeflerimiz var ancak benim şu anki hedefim, Hatayspor'un bu sene ayağa kalkıp Süper Lig'de mücadele etmesi."

Fenerbahçe'nin efsanevi kalecisi, yeni sezon planlaması ile ilgili ise şu ifadeleri kullandı: "Bayramın ikinci günü Riva'da toplanacağız. Elimizde 15-16 futbolcu var. Kampa başlıyoruz. Birçok oyuncu izledim, kendim gittim görüştüm. Yönetici ağabeylerimizin kendi dertleri vardı o yüzden yük olmak istemedim."

Volkan Demirel daha önce ne demişti?

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un, "Camiayı çok iyi bilen bir Türk hocayla çalışmanın bizim için en uygun olacağını düşünüyoruz" sözlerinden sonra gözler, sarı-lacivertli kulübe yakınlığı ile bilinen teknik direktörlere çevrilmişti.

Daha sonra bu konuyla ilgili Sabah gazetesine konuşan Demirel, "Siz sormadan ben konuşayım. Şu anda hiçbir şey söyleyemem. Hayırlısı olsun" ifadelerini kullanmıştı.

Demirel, son açıklaması ile Fenerbahçe iddialarını boşa çıkarmış görünüyor. Efsane kaleci, önümüzdeki sezon Hatayspor'un başarısı için uğraşacak.