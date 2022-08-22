Avusturya Milli Takımı'nın Türk asıllı golcüsü, attığı gollerle Orlando City'nin en büyük kozu olmayı sürdürüyor.

MLS takımlarından Orlando City'nin formasını giyen Türk asıllı Avusturyalı forvet Ercan Kara, Charlotte deplasmanında yedinci golüne imza attı. Takımının 2-1 kazandığı mücadelede 62. dakikada gol perdesini açan 24 yaşındaki oyuncu toplamda 21 maç sonunda yedi gole ulaştı. Kara ABD ekibine bu sezon başında Avusturya ekibi Rapid Wien'den transfer olmuştu.

Avusturya Milli Takımı'nın da formasını giyen Türk asıllı futbolcu, Rapid Wien formasıyla geçtiğimiz sezon 32 karşılaşmada 13 gole imzasını atmıştı. MLS'teki ilk sezonunda takımının play off hattında yer almasında büyük rol oynayan Kara, Orlando'nun en golcü oyuncusu konumunda bulunurken, teknik heyetin en güvendiği isimlerden biri olmayı başardı.

Geçmişte dünyaca ünlü Barezilyalı yıldız Kaka'nın da formasını giydiği Orlando, 26 maç sonunda topladığı 36 puanla beşinci sırada yer alırken, play off sistemiyle oynanan ligde şampiyonluk hayallerini koruyor. Los Angeles FC'nin 57 puanla zirvede yer aldığı ligde geçtiğimiz sezonun şampiyonu finalde Portland Timbers'i yenen New York City FC olmuştu.