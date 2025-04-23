Türk futbolunun en golcü oyuncusu gurbetçi golcü Samet Bulut

Gurbetçi golcü Samet Bulut attığı gollerle Türk futbolunun 2024-2025 sezonunda profesyonel liglerdeki en golcü oyuncusu oldu.

Türkiye’deki profesyonel futbol liglerinde şampiyonluklar için son viraja girilirken, gol krallıkları yarışı da dikkati çekiyor.

Süper Lig’deki çok sayıdaki takım ilk 11’indeki santrfor tercihini yabancı oyunculardan yana kullanırken, profesyonel liglerdeki en golcü futbolcu da bir gurbetçi oldu. Nesine 3. Lig 4. Grup’ta yer alan Sebat Gençlik’te forma giyen 29 yaşındaki Samet Bulut forma giydiği 28 maça 22 gol sığdırırken, dikkatleri de üzerine çekti.

Amsterdam doğumlu olan ve bir dönem Ajax forması da giyen Samet, Türkiye’ye 2018-2019 sezonunda Konya Anadolu Selçukluspor formasıyla transfer olmuştu.

Bir dönem 3. Lig takımlarından Sultanbeyli Belediye ve Alanya Kestel formalarıyla da göz dolduran deneyimli oyuncu, bu sezon attığı 22 golle takımının bitime üç hafta kala ligin zirvesinde yer almasında kilit rol oynadı ve sezonun en değerli oyuncusu olmayı da başardı.

Samet Bulut ne söyledi?

Bu sezon gösterdiği performans ve attığı gollerle şu ana dek tek başına Artin Hopaspor, 23 Elazığ, Ergene Velimeşe, Nevşehir Belediye, Adıyaman FK, Efeler 09 ve Viranşehir Belediye gibi yedi takımdan daha fazla gol sevinci yaşayan Samet, sezonun geri kalan bölümüne dair beklentilerini GOAL TÜRİYE ile paylaştı ve tek hedefinin şampiyonluk sevinci olduğunu söyledi.

“Önemli olan benim kaç gol attığım değil takımımın sezon sonunda hedeflediği yerde olması. Bu hedefe giderken golleri kimin attığının bir önemi yok ancak sezonu hem şampiyonlukla hem de Türkiye liglerinin en golcü oyuncusu olarak tamamlamak elbette kariyerim adına unutulmaz bir başarı olur”



