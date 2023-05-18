Altyapı prensipleri doğrultusunda yaptığı çalışmalarla Türk futboluna çok sayıda milli futbolcu yetiştiren Altınordu’da başkan Seyit Mehmet Özkan kulübü devretme kararı aldı.

Spor Toto 1. Lig’de son haftaya küme düşme hattında giren İzmir ekibinin başkanı kulüp çalışanlarına attığı mailde uzun yıllardır sürdürdüğü görevinin kendisini yorduğunu ifade etti.

“Yoruldum kelimesi çok yetersiz kalır, ben bittim.

Dünya gözüyle hepinizle helalleşmek istiyorum. Kıdem tazminatlarınızı hepinize 6 taksitte ödeyeceğim. Kulübü tabii ki biri(leri)ne devredeceğim.

O biri(leri) kim ise ben de bilmiyorum. Bundan sonra sizlerle çalışmak isterse önce sizi davet eder. İşinize gelirse çalışırsınız, gelmezse çalışmazsınız.

Benden yana hakkım varsa helaldir. Lütfen siz de hakkınızı helal edin. Dünya hali bu, bana bir şey olursa tazminatlarınızı yeğenim Kenan Özkan mutlaka zamanında öder.

Ben sizi her zaman anılarımda, ‘Yol arkadaşlarım olan güzel insanlar’ olarak anacağım. Hepinize sağlık ve esenlik dolu bir yaşam diliyorum”