Tuğberk Tanrıvermiş milli takımın teknik heyetine dahil olabilir

Vincenzo Montella’nın teknik heyeti büyük bir merakla beklenirken, TFF’den bu yöndeki ilk adım geldi.

A Milli Takım’da görevden ayrılan Stefan Kuntz’un yerine göreve getirilen Vincenzo Montella’nın teknik heyeti yavaş yavaş netleşmeye başladı. Fanatik'te yer alan habere göre İtalyan teknik direktörün yerli yardımcılarından biri büyük bir olasılıkla şu anda Roma’nın genç takımını çalıştıran ve bir dönem Galatasaray’da da görev yapan Tuğberk Tanrıvermiş olacak.

Habere göre Tanrıvermiş ile TFF arasındaki görüşmeler sürerken, tarafların kısa bir süre içerisinde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Henüz 33 yaşında olmasına rağmen Pro lisans sahibi olan Tanrıvermiş İtalyanca, İngilizce, Almanca ve Fransızca biliyor.

Terim ve Tudor'un yardımcısıydı

Tanrıvermiş Roma’dan önce de bir başka İtalyan takımı Spezia’nın U19 takımında görev yapmıştı.

Galatasaray’da Fatih Terim’in ve Igor Tudor’un yardımcılığını yapan Tanrıvermiş’in sarı-kırmızılı takımdaki kariyeri 2014 yılında gözlemci olarak başlamıştı. İtalya’da elde ettiği başarılarla adından sıklıkla söz ettiren Tanrıvermiş’in adı daha önce de A Milli Takım’ın gündemine gelmiş taraflar arasında uzun süreli bir anlaşma hiçbir zaman gerçekleşmemişti.