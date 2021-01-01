Türkiye'de ara transfer sezonu resmen başladı

Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi resmen başladı.

'de ara transfer dönemi resmen başladı. Takımlar bu dönemde kadrolarında bu dönemde değişiklik yapabilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre, ara transfer dönemi 1 Şubat 2021'de sona erecek.

Yeni transferler ne zaman forma giyebilecek?

Takımlar bu dönemde yapacakları transferleri oynayacakları maçlardan 24 saat önce TFF'ye bildirmeleri halinde kadrolarına alabilecekler.

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Kulüpler bu dönemde TFF'nin belirlediği harcama limitleri çerçevesinde transfer yapabilecek.