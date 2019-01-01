Türkiye Kupası karşılaşmaları tek maç mı, çift maç mı?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Peki bu turnuvadaki karşılaşmalar tek maç üzerinden mi, yoksa çift maç üzerinden mi oynanıyor?

Ziraat Kupası'nda heyecan sürerken takımlar son 16'ya adını yazdırabilmek için mücadele ediyor.

2019-20 sezonunda farklı aşamalardan eleme turlarına dahil olan 160 takım mücadele ediyor ve turnuvada grup sistemi uygulanmıyor.

Birinci Eleme Turu'nda 44 takım tek maçlı eleme sistemi üzerinden karşılaşırken 22 takım üst tura adını yazdırdı.

üzerinden karşılaşırken 22 takım üst tura adını yazdırdı. İkinci Eleme Turu'nda 66 takım tek maç eleme usulüyle karşılaştı ve 33 takım adını üçüncü tura yazdırdı.

karşılaştı ve 33 takım adını üçüncü tura yazdırdı. Üçüncü Eleme Turu'nda 92 takım tek maç eleme usulü ve seri başı sistemi ile karşı karşıya gelirken 46 takım bir üst tura yükseldi.

ile karşı karşıya gelirken 46 takım bir üst tura yükseldi. Dördüncü Eleme Turu'nda ise 54 takım tek maç eleme usulü ve seri başı sistemi ile mücadele ederken 27 takım beşinci tura yükselmeyi başardı.

Türkiye Kupası'nda 5. Tur maçları tek maç mı üzerinden mi, çift maç üzerinden mi oynanıyor?

Ziraat Türkiye Kupası Beşinci Eleme Turu maçları 32 takım ile oynanıyor.

Dördüncü Eleme Turu'nda rakiplerini geçmeyi başaran 27 takım ile 2018-19 sezonunda Süper Lig'i ilk beş sırada tamamlayan ekipler seri başı sistemine göre kura çekimiyle eşleşti.

>> Türkiye Kupası 5. Tur eşleşmeleri <<

Çift maçlı eleme usulüyle oynanan karşılaşmaların ardından üst tura yükselen takımlar son 16'ya adını yazdıracak.

Beşinci Eleme Turu ilk maçları 3, 4 ve 5 Aralık'ta, rövanş müsabakaları ise 17, 18 ve 19 Aralık'ta yapılacak.

Son 16 Turu, Çeyrek Final ve Yarı Final karşılaşmaları da seri başı sistemi ve çift maçlı eleme usulüyle oynanacak. Finale yükselen iki takım, Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği tarafsız sahada tek maç üzerinden kupa için mücadele edecek.

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Türkiye Kupası'nda VAR sistemi uygulanıyor mu?

Video Yardımcı Hakem sistemi, Türkiye Kupası'ndaki ilk beş eleme turu karşılaşmalarında uygulanmıyor.

Son 16 Turu, Çeyrek Final, Yarı Final ve Final müsabakalarında ise VAR Protokolüne uygun olarak Video Yardımcı Hakem Sistemi kullanılıyor.