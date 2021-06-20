Türkiye, İsviçre maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye EURO 2020'de gruptaki son maçında İsviçre ile karşılaşacak. Zorlu 90 dakika dakika saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayımlanacak?

EURO 2020'deki ilk iki maçında turnuvanın ev sahiplerinden İtalya'ya ve EURO 2016'nın yarı finalistlerinden Galler'e mağlup olan Türkiye, grubundaki son maçında İsviçre ile karşı karşıya geliyor.

Altı puanlı Galler ve dört puanlı Galler'in gerisinde kalan ve son maçlar öncesinde grupta ilk ikiye girme şansı bulunmayan Türkiye'nin en iyi dört üçüncüden biri olma şansı ise az da olsa sürüyor. Türkiye'nin bu şansını sürdürebilmesi için İsviçre engelini mümkün olduğunca farklı bir skorla kazanıp, turnuvada oynanacak diğer maçları beklemesi gerekiyor.

Averaj hesapları

Üçüncü maçlar öncesinde averajı eksi beş olan Türkiye'nin İsviçre engelini farklı bir şekilde geçip, turnuvadaki diğer maçların istediği skorla bitmesini beklemesi gerekecek. Türkiye-İsviçre maçı öncesinde en iyi üçüncüler sıralaması bu şekilde:

Sıra Grup Takım O G B M AG YG Av Puan 1 F Portekiz 2 1 0 1 5 4 1 3 2 C Avusturya 2 1 0 1 3 3 0 3 3 B Finlandiya 2 1 0 1 1 1 0 3 4 E İspanya 2 0 2 0 1 1 0 2 5 D Hırvatistan 2 0 1 1 1 2 -1 1 6 A İsviçre 2 0 1 1 1 4 -3 1

Sloven hakem

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve TRT 1'den yayımlanacak. Mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.

Maç öncesinde puanı bulunmayan ve grubunun son sırasında yer alan Türkiye, karşılaşmadan puansız ayrılması halinde Euro 96'dan bu yana ilk defa katıldığı büyük bir organizasyonu puan alamadan tamamlamış olacak.

Türkye-İsviçre maçı saat kaçta, hangi kanalda?



Maç Türkiye - İsviçre Tarih 20 Haziran Pazar Saat 19.00

TV yayını TRT 1 İnternet yayını TRTSPOR.COM

Türkiye'nin muhtemel 11'i : Uğurcan, Mert, Merih, Çağlar, Rıdvan, Cengiz, Kaan, Okay, İrfan, Hakan, Burak.

Sakat: Umut Meraş

Cezalı: -

Şüpheli: -

İsviçre'nin muhtemel 11'i: Sommer, Mbabu, Elvedi, Schar, Akanji, Rodriguez, Xhaka, Freuler, Shaqiri, Embolo, Gravranovic.

Sakat: -

Cezalı: -

Şüpheli: -