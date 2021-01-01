'Türk Agüero' Frankfurt ile ilk idmanına çıktı

Oyun tarzını Kun Agüero'ya benzeten Ali Akman, Eintracht Frankfurt ile ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Bursaspor'un ile yollarını ayırıp Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt ile sözleşme imzalayan Ali Akman, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

Frankfurt, kulübün Twitter hesabından 18 yaşındaki oyuncunun antrenmandaki fotoğrafını paylaşarak, "İlk idman" notunu düştü..

Ali Akman'ın Frankfurt'a transfer süreci nasıl gelişti?

Genç forvet, Bursaspor ile sezon sonunda sona erecek olan sözleşmesini uzatmaya gönüllü olmadı. Ali Akman, ardından milli takım kampında Frankfurt ile dört yıllık sözleşme imzaladı ve Bursaspor ile iplerini tamamen kopardı.

Ali Akman'ın Frankfurt ile sözleşme imzalaması, Bursaspor taraftarı tarafından tepkiyle karşılandı. Bunun ardından yeşil-beyazlı yönetim, genç santrforu kadro dışı bıraktı.

Bursaspor'da kadro dışı bırakılan Ali Akman, bir süre Bursa'da kalıp bireysel antrenmanlarına devam etti ve ardından Almanya'ya gidip Frankfurt takımına katıldı.

Ali Akman kaç gol attı?

Genç forvet, henüz 18 yaşında olmasına rağmen golcü kimliğini ortaya koydu. Ali Akman, kariyerinde şimdiden 145 gole ulaşmayı başardı ve Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çekti.

145 golün 91'ini Bursaspor altyapısında ve A takımda kaydeden Ali Akman, 54 golü ise milli takımın alt yaş gruplarında kaydetti.

Ali Akman ne söyledi?

Frankfurt'un yeni forveti, Goal'e verdiği röportajda Avrupa'nın birçok kulübünden transfer teklifi aldığını söyledi:

"Aslında İtalya ve İspanya’dan da teklifler vardı. Atalanta, Valencia gibi. Manchester City çok ciddi bir adaydı. Tercih yapmam gerekiyordu. Bir ara aklım Manchester City'e gitti fakat iyice düşündükten sonra karar vermek çok da zor olmadı.

Adım adım ilerlemek istedim. Almanya’da bana daha iyi eğitim vereceklerini düşündüm. Almanya, genç oyuncuların mutlaka gitmesi gereken bir yer. Ozan Kabak ile görüştüm, ‘Hiç düşünme bile. Almanya’ya gittiğinde farkı daha iyi anlayacaksın’ dedi.

Bence çok güzel şeyler olacak, şu anda farkına varamıyorum ama gittiğimde daha iyi anlayacağım. Almanya’nın benim için en doğru okul olduğunu düşünüyorum."

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Oyun stilini Agüero'ya benzeten yıldız oyuncu, Frankfurt'ta yeni macerasına hazır. Mental olarak güçlü olduğunu söyleyen Ali Akman, eğer fizik yönünü doğru bir eğitimle geliştirebilirse daha üst seviye kulüplerde de forma giyebilir.