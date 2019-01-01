Tudor'un görevine son verildi

Udinese'de, arka arkaya alınan başarısız sonuçlar sebebiyle Igor Tudor'un görevine son verildi.

İtalya ekiplerinden 'de alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Igor Tudor'un görevine son verildi.

Udinese Kulübü, yayınladığı açıklamayla ayrılığı resmen duyurdu.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde, 41 yaşındaki çalıştırıcının yerine İtalyan teknik adam Luca Gotti'nin getirileceği belirtildi.

Bir dönem 'ı da çalıştıran Tudor, ilk 10 hafta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 yenilgi alırken, son iki resmi maçta ise kalesinde tam 11 gol gördü. Ligde 10 puan toplayabilen İtalyan ekip, 14. sırada yer alıyor.