Tuchel'e orta saha alternatifi: Better Call Saul?

Orta sahaya bir takviye yapmak isteyen Chelsea, Atletico Madrid'den Saul Niguez'i kiralık olarak kadrosuna katabilir.

Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Chelsea menajeri Thomas Tuchel'in bir takviye de orta sahaya yapacağı ve bu ismin bazı Premier Lig takımlarına önerilen Atletico Madrid'in tecrübeli orta saha oyuncusu Saul olabileceği iddia edildi.

Goal'den Nizaar Kinsella ve Ruben Uria'nın haberinde Saul'ün Tuchel'in ilgisini çekebilecek bir alternatif olduğu belirtilirken, transferin ilk etapta kiralık olarak gerçekleşebileceği vurgulandı.

Hertha Berlin'den Matheus Cunha'nın transferi için maaş bütçesinde indirime gitmeye çalışan Atletico Madrid'in yılda 7 milyon euro kazanan Saul'ü, maaşının tamamının karşılanması durumunda, kiralama teklifine sıcak baktığı belirtildi.

26 yaşındaki oyuncunun yaklaşık 150 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi var ancak, kiralama süreci üzerinden bir satın alma opsiyonuyla, 45 milyon euro civarında bir bedel karşılığında Mavilere transfer olması mümkün.

Çok yönlü bir alternatif

Tuchel, kadrosunun derinliği konusunda fazla endişe duymamakla birlikte Saul'ü kadrosunda görmek isteyebilir. Çok yönlü İspanyol, kariyerinde sol bek ve stoper dahi oynamış, orta sahanın hemen her pozisyonunda görev yapabilen bir merkez orta saha oyuncusu. Bu nedenle Jorginho, Kovacic ve Kante üçlüsüne ideal bir alternatif olabilir.

Atletico Madrid geçtiğimiz sezon La Liga'yı kazanmasına rağmen, ilk zamanlarındaki "olmazsa olmaz" konumunu kaybeden Saul, Diego Simeone yönetiminde zorlu bir 2020-21 sezonu geçirmiş ve sezon genelinde ilk 11'de yer bulmakta zorlanmıştı.