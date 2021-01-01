Tuchel Pulisic'i neden oynatmıyor?

Pulisic ile Borussia Dortmund'dan sonra Chelsea'de de birlikte çalışan Thomas Tuchel yıldız isme ilk 11'de yer vermemesi ile ilgili konuştu

Frank Lampard'ın ardından Chelsea'de göreve gelen ve ligde Mavilerin başında sahaya çıktığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alan Thomas Tuchel, Christian Pulisic hakkında konuştu. Alman teknik adam son oynanan ve Chelsea'nin 2-0 kazandığı mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Amerikalı yıldızın ilk 11'de sahaya çıkmayı hakettiğini belirtti.

TUCHEL'İN PULISIC SÖZLERİ...

Newcastle United maçından sonra Borussia Dortmund'da da birlikte çalıştığı Pulisic hakkında konuşan Tuchel, "Bugün bir sakatlık oldu ancak Pulisic'i kupa maçında ilk 11 oynadığı için oyuna almadık. Başka bir maçta 11 oynamasına karar verdik. Sadece 3 değişiklik hakkımız var. Bu da herkesin oynamasını zorlaştırıyor. Pulisic sahaya ilk 11'de çıkmayı hak ediyor. Umarım ilerleyen haftalarda bizim için önemli şeyler yapar" diye konuştu.

Chelsea'nin Newcastle United ile oynadığı maça Mason Mount, Timo Werner ve Tammy Abraham ilk 11'de çıktı. Ancak dakikalar 20'yi gösterdiğinde Tammy Abraham sakatlandı ve yerini Olivier Giroud'ya bıraktı. Fransız golcü 31. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Mücadelede ev sahibi ekibin diğer golü ise Timo Werner'den geldi.

PULISIC BU SEZON NE YAPTI?

ABD A Milli Takımı'nda da forma giyen Christian Pulisic, Chelsea formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 21 maçta sahaya çıktı ve iki kez gol atma başarısı gösterdi. Yıldız oyuncu ayrıca bir kez de asist yaptı. Pulisic, 2019 yılında Dortmund'dan Chelsea'ye 64 milyon euro'ya transfer olmuştu.