Cole Palmer, takımı Chelsea'nin Premier Lig'in altıncı haftasında önümüzdeki cumartesi Bournemouth'a karşı oynayacağı maça ilk 11'de başlayabilecek kadar sağlığına kavuştu.

24 yaşındaki forvetin, Chelsea formasıyla yeni sezona dört gol ve iki asistle güçlü bir başlangıç yaparak sakatlık sorunlarını geride bıraktığı görülüyor.

Geçen sezon Palmer için son derece hayal kırıklığıyla doluydu; zayıf performans ile fiziksel kondisyonun bir araya gelmesi, sonunda onun İngiltere Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosundan çıkarılmasına yol açtı.

Palmer, Üç Aslanlar'ın son Uluslar Ligi maçları için Thomas Tuchel'in kadrosuna çağrılmış olsa da, daha sonra hafif bir kas problemi nedeniyle kadrodan çekilme kararı aldı.

Gelecek maçlar CHE Premier Lig 10:00 BOU

Geçtiğimiz günlerde Tuchel, Palmer'ın kadrodan çekilmesinden memnun olmadığını açıklayarak gazetecilere şunları söyledi: "Bu kaçırılan bir fırsat. Çok fazla fırsatı kaçırıyor."

"The Sun" gazetesine göre Palmer, Karayipler'de bulunduğu sırada uzman bir kondisyon antrenörüyle bireysel çalışmalar yaptıktan sonra bu aksaklığı atlattı ve Chelsea'nin cumartesi günü Bournemouth'a karşı oynayacağı maç için "hazır olmaya çok yakın".

Tüm "göstergelerin" Palmer'ın Stamford Bridge'de forma giyebileceğine işaret ettiği öne sürülüyor. Raporda ayrıca Xabi Alonso'nun Chelsea'yi tedirgin eden diğer bazı sakatlıklarla ilgili iyi haberler almayı umduğu belirtiliyor.

Chelsea, Fulham, Brighton, Arsenal, Hull ve Brentford'a karşı oynadığı ilk beş maçından yalnızca yedi puan toplayarak Premier Lig puan tablosunda onuncu sırada yer alıyor.



