24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
FC Internazionale Milano v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Çeviri:

Tresoldi: "Derbi gibiydi, müthişti! Klopp ve Mancini'yle konuştum"

Inter - Club Brugge
Inter
Club Brugge
Şampiyonlar Ligi

Club Brugge forveti Nicolò Tresoldi, hat-trick yaparak belirleyici rol oynadığı, Inter'e karşı 4-3 kazanılan Şampiyonlar Ligi maçının ardından Sky Sport mikrofonlarına konuştu: "Şu an sahada olduğumdan neredeyse daha heyecanlıyım. İnanılmaz, tarif edilemez bir geceydi. Böyle bir gecenin hayalini sık sık kurdum, harika bir duygu."


Bir Milan taraftarı olarak bu galibiyet sana nasıl bir sevinç yaşattı?

"Maçtan önce Milan taraftarlarından çok sayıda mesaj aldım. En çok Club Brugge ve tüm Belçika futbolu adına mutluyum. Benim için biraz derbi gibiydi, müthişti."


Milli takım?

"O başka büyük bir mesele. Çok konuşuluyor, doğru olmayan şeyler de söyleniyor. Ben ne söylediğimi biliyorum. Almanya ile sürdürdüğüm süreçten memnunum, sonrasını göreceğiz. Benden daha iyi çok sayıda forvet var."


Inter'in nesinden çekiniyordunuz?

"Inter'in İtalya'nın en güçlü, dünyanın da en güçlü takımlarından biri olduğunu bilerek maça hazırlandık. Yapabilecekleri hatalardan yararlanmak için önde baskı kurmamız ve kale önünde fırsatları değerlendirmemiz gerektiğini biliyorduk. Oynarken keyif de aldık. Teknik direktörümüz bize korkmamamızı ve adam adama oynamamızı söyledi."


Daha mı hızlıydınız?

"Kadromuzda hızlı ve çok koşan genç oyuncuların fazla olduğunu biliyoruz. Öne geçerken biraz da şansımız vardı. Onlar da çok sayıda gol fırsatını kaçırdı. Maç bizim lehimize döndü. İkinci yarıda gerçekten çok iyi oynadık."


Milli takıma evet demek için neye ihtiyacın var?

"Klopp ve Mancini'yle, federasyonlarla konuştum. Onlara nasıl düşündüğümü söyledim; önemli olan bunu anlamaları. İtalya'da doğup büyüdüm, göreceğiz. Şimdi kazanmak istediğimiz bir Avrupa Şampiyonası var. Bu benim hedeflerimden biri. Sonrasına bakacağız." -

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin