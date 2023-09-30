Premier Lig devi Chelsea, yeni menajeri Pochettino önderliğinde transferlerine devam edecek.

NE OLDU? Son üç transfer döneminde transferlere yaklaşık 1 milyar Euro harcayan Chelsea, artık transfer kararlarında teknik direktör Pochettino'ya daha büyük bir rol vermeye hazırlanıyor.

The Guardian'a göre Arjantinli menajerin, Napoli'nin yıldızı Osimhen'i transfer etmek istediği ve aynı zamanda Brentford'dan Toney'e de sözleşme imzalama yarışında Arsenal'e rakip olacağı bildiriliyor.

BÜYÜK RESİM: Yaz transfer döneminde bir kez daha hatırı sayılır sayıda oyuncu transfer edilmesine rağmen Maviler, Premier Lig'de ilk altı Premier Lig maçından yalnızca birini kazanarak kabus gibi bir başlangıç yaptı.

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Chelsea'nin transfer çılgınlığının, herhangi bir başarı getirmediği ortada ancak bu kez Pochettino önderliğinde farklı bir sonuç almayı hedefliyorlar.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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SIRADA NE VAR? Maviler, Pazartesi günü Premier Lig'de Fulham ile karşılaşacak.