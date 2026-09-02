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Jamie CarragherCBS Sports Golazo

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Transfer sürprizlerinin ardından Carragher: Arsenal'a meydan okuyabilecek tek takım

Transfers
Arsenal - Chelsea
Arsenal
Chelsea
Premier Lig
M.City
J. Carragher
E. Fernandez
İngiltere
Arjantin

Chelsea'ye moral bozucu bir mesaj

Liverpool'un eski yıldızı Jamie Carragher, Arsenal'in Premier Lig'de üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaşmasını engelleyebilecek tek bir takım olduğu görüşünde.

Tartışmalı görüşleriyle tanınan Carragher, salı akşamı kapılarını kapatan yaz transfer döneminin son saatlerinde yaşanan ani gelişmelerden yola çıkarak kendine has bir analiz ortaya koydu.

Carragher, Arjantinli Enzo Fernandez'in transferinin etkisinin Manchester City'yi şampiyonluk mücadelesi hesaplarında Chelsea'nin önüne geçireceğini belirtti ve gökmavililerin artık Arsenal'in en yakın rakibi haline geldiğini ifade etti.

Manchester City, Enzo Fernandez'i Chelsea'den rekor bir bedelle, 125 milyon sterling karşılığında kadrosuna kattı. 

Carragher, Sky Sports ağındaki analizinde şunları söyledi: "Bu transferin Manchester City'yi gerçekten de Chelsea'nin önüne geçirdiğini düşünüyorum. Ben ve benim gibi pek çok kişi Chelsea'nin çok iyi bir sezon geçireceğini düşünüyordu ve bunun büyük bir kısmının Avrupa kupalarında yer almamasından, yeni bir teknik direktöre sahip olmasından ve elindeki hücum hattından kaynaklandığına hâlâ inanıyorum."

Premier Lig
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Chelsea crest
Chelsea
CHE

Sözlerine şöyle devam etti: "Ancak onlar, benim için Chelsea'nin büyük oyuncularından biri olan Enzo Fernandez'i kaybediyorlar."

Liverpool'un eski yıldızı şunları ekledi: "Manchester City şu anda çok daha güçlü görünüyor. Şu an için Arsenal'in en büyük rakibi olacağını düşünüyorum. Çok iyi bir kadro, bunda hiç şüphe yok. Takımda pek çok değişiklik yaşandı."

Rodri'nin kaybı ve orta sahanın güçlenmesi

Carragher, Rodri'nin ayrılışının veya yokluğunun etkisine değinerek şöyle konuştu: "Rodri'yi kaybetmenin büyük bir mesele olduğunu düşünüyorum ve bunun yerini doldurmanın çok zor olacağını görüyordum. Ancak geçen sezonun sonunda size Elliott Anderson ve Enzo Fernandez'i kadrolarına katacaklarını söyleseydim, bunun üst düzey bir orta saha olduğunu söylerdiniz. Bunun için büyük bir bedel ödediler ve bu yüzden de öyle olmalı."

Carragher açıklamalarını şöyle tamamladı: "Bunun onlara, Premier Lig'deki diğer tüm takımlarla kıyaslandığında en büyük şansı verdiğini düşünüyorum. Böylece asıl rakip olabilirler ve belki de bu şampiyonluğu Arsenal'in elinden gerçekten alabilecek tek takım olabilirler."

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