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Sadık Çiftpınar resmen Fenerbahçe'de!

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@Fenerbahce
Fenerbahçe Kulübü, Sadık Çiftpınar transferini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Fenerbahçe , ara transfer dönemindeki ilk hamlesini Evkur Yeni Malatyaspor 'dan Sadık Çiftpınar 'ı kadrosuna katarak yaptı.

>> Sadık Çiftpınar kimdir?

Sadık Çiftpınar, Twitter hesabı üzerinden Fenerbahçe'nin yapmış olduğu bir paylaşımın altına, "Bu sevda bitmez gönüllerde" yazarken, kulübün hesabından ise, "Yuvana hoş geldin Sadık Çiftpınar. Omuz omuza nice zaferlere!" yanıtı verildi.

Öte yandan Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 26 yaşındaki oyuncuya veda etti.

Fenerbahçe, Sadık Çiftpınar transferini duyurdu

Fenerbahçe, Sadık Çiftpınar ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kuüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar ve kulübü Evkur Yeni Malatyaspor ile yapılan görüşmeler sonucunda futbolcunun bonservisiyle kulübümüze transferi konusunda anlaşma sağlamıştır."

"Bu bağlamda 1 Ocak 1993 doğumlu stoper ile 3,5+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır."

"Sadık Çiftpınar ile imzalanan sözleşmenin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, futbolcumuza Çubuklu ile başarı ve şampiyonluklar diliyoruz."

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