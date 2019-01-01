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Marcao resmen Galatasaray'da

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Galatasaray, Marcao'nun transferi için Chaves ile anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi.

Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, devre arasındaki ilk transferini resmen gerçekleştirdi.

Sarı kırmızılı takım, Brezilyalı stoper Marcao'nun transferi için Portekiz kulübü Chaves ile anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi.

Kulüpten KAP'a yapılan bildirimde "Profesyonel futbolcu Marcos Do Nascimento Teixeira (Marcao)'nın kulübümüze transferi için mevcut Kulübü olan Grupo Desportivo De Chaves-Futebol Sad ile anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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BiP Spor 'un 8 Ocak Salı akşamı geçtiği habere göre Cimbom, 23 yaşındaki stoperin transferini 3.5 milyon euro'ya bitirdi.

Marcao'nun 11 Ocak'ta İstanbul'da olması bekleniyor.

Marcos do Nascimento Teixeira (Marcao) kimdir?

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