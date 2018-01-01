Juventus, Francisco Trincao için devrede

Juventus, UEFA Avrupa U19 Şampiyonası'nda Altın Ayakkabı sahibi olan genç yıldızı gözüne kestirdi...

ÖZEL HABER

Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Juventus, Braga'nın genç forveti Francisco Trincao'yu kadrosuna katmak için harekete geçti.

Goal'ün edindiği bilgilere 18 yaşındaki oyuncunun menajeri, geçtiğimiz hafta Torino'ya gelerek Juventus yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Trincao'nun sözleşmesinde 15 milyon euro'luk bir serbest kalma maddesi bulunuyor ve Braga yönetimi, bu miktarda indirim yapmayı düşünmüyor.

Öte yandan Inter'in de Trincao ile bir süredir ilgilendiği ancak oyuncuyu uzun süredir izleyen Juventus'un bu transferde bir adım önde olduğu da gelen haberler arasında.

Her iki kanatta ve yardımcı forvet olarak görev yapabilen Trincao, geçtiğimiz yaz düzenlenen 2018 UEFA Avrupa U19 Şampiyonası'nda Portekiz Mili Takımı forması altında 5 gole imza atarak takım arkadaşı Joao Filipe ile birlikte turnuvanın en golcü oyuncusu olmuştu.