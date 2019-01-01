Hamsik'in Çin transferine ödeme engeli

Marek Hamsik'in bonservisiyle ilgili Çin kulübü Dalian Yifang'la anlaşmazlık yaşayan Napoli, transferin askıya alındığını duyurdu.

Yaklaşık 15 milyon euro bonservis ücretiyle Çin kulübü Dalian Yifang'a transfer olması beklenen Marek Hamsik, iki kulüp arasındaki pürüzler sebebiyle şimdilik Napoli'de kalıyor.

Napoli'nin yaptığı basın açıklamasında, daha önceden anlaşılan ödeme şartlarının sağlanmaması üzerine transferin durdurulduğu ifade edildi.

Çin transfer döneminin 28 Şubat'a kadar devam etmesi transferi hâlâ mümkün kılsa da, görüşmelerin süreceğine dair henüz bir açıklama bulunmuyor.

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis de son durumla ilgili "Hamsik'e Napoli'nin evi olduğunu söyledim. Geri dönmek isterse de memnuniyetle karşılarız." açıklamasını yaptı.

12 yıldır Napoli forması giyen Slovak oyuncu, İtalyan ekibiyle 520 maça çıktı.