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Fenerbahçe'de Cesc Fabregas sesleri

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Getty Images
Daha önceden de adı Fenerbahçe ile anılan yıldız futbolcu için İtalyan medyasından önemli bir iddia daha geldi...

Fenerbahçe'nin Chelsea forması giyen Cesc Fabregas'ın transferi için harekete geçtiği iddia edildi.

Football Italia'da yer alan haberde Başkan Ali Koç'un Londra'da Chelsea yönetimiyle görüşme halinde olduğu belirtildi.

Bilindiği üzere 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun Chelsea ile olan sözleşmesi sona eriyor.

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Fabregas'ın Milan'ın da gündeminde olduğu biliniyor ancak Finansal Fair-Play kısıtlamaları nedeniyle transfer bedeli ödeyemeyeceği de gelen haberler arasında.

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