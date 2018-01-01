Fenerbahçe istedi, Beşiktaş da devrede

Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş da, Fransız stoper Nicolas Isimat-Mirin için devreye girdi.

Fenerbahçe'nin de istediği Fransız stoper Nicolas Isimat-Mirin için Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre; Pepe'nin takımdan ayrılışından sonra stoper transferini gündemine alan Beşiktaş, Hollanda'da PSV Eindhoven forması giyen Mirin ile prensip anlaşmasına vardı. Siyah beyazlı kulübün transfer komitesi başkanı Umut Güner'in görüştüğü 27 yaşındaki futbolcunun kendisine yapılan teklife prensipte 'Evet' dediği gelen bilgiler arasında.

27 yaşındaki stoperin ismi, Beşiktaş'la yaz transfer döneminde de sık sık anılmıştı.

Fransız oyuncu bu sezon ligde hiçbir maçta forma şansı bulamadı.