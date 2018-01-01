Fenerbahçe'ye Fransız stoper: Nicolas Isimat-Mirin

Reyes'den memnun olmayan Fenerbahçe, çözümü Eredivisie'de buldu.

Savunmaya takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, PSV'den Nicolas Isimat-Mirin'i kadrosuna katmayı düşünüyor.

Yaz döneminde adı Beşiktaş'la anılan 26 yaşındaki savunma oyuncusu, bu sezon Hollanda ekibinde hiçbir lig maçında şans bulamadı ve takımdan ayrılmak istiyor.

Fanatik'in iddiasına göre , Fenerbahçe, Fransız stoperle görüşmelere başladı. Diego Reyes'ten verim alamayan sarı lacivertli ekip, ara transferde takım savunmasını güçlendirmek istiyor.

Isimat-Mirin'in PSV'yle sözleşmesi 2020'de sona eriyor.