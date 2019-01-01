Eljif Elmas'a Serie A'dan talip var

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla beğeni toplayan Eljif'in peşinde İtalya'nın önemli kulüplerinden biri var.

, 'nin 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Eljif Elmas için devrede.

Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre, ekibi, Eljif'in transferi için sarı lacivertli ekiple temas kurdu.

Taraflar arasında gerçekleşen ilk görüşmelerde bonservis bedeli olarak 15 milyon euro'nun konuşulduğu ifade edilen haberde, Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu mali sıkıntıyı dikkate alarak bu transfere sıcak baktığı kaydediliyor.

Fiorentina'nın vakit kaybetmeden Fenerbahçe'ye resmi teklifte bulunması bekleniyor.

Eljif bu sezon 23 lig maçına çıktı, bir gol attı.