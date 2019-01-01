Denis Suarez adım adım Arsenal'e!

Arsenal, Barcelona'da yeteri kadar forma şansı bulamayan Denis Suarez'in transferini bitirmek üzere.

ÖZEL HABER

Arsenal, Barcelona forması giyen Denis Suarez'i kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Goal'ün edindiği bilgilere göre Arsenal'in futbol direktörü olan ve daha önceden Barcelona'da 9 yıl boyunca çalışan Raul Sanllehi, Katalan deviyle yürüttüğü görüşmeleri olumlu bir şekile tamamlamak üzere.

Öte yandan Suarez ile görüşen Teknik Direktör Unai Emery'nin de oyuncuyu ikna ettiği, 25 yaşındaki oyuncuyu ağırlıklı olarak kanatlarda şans vermeyi planladığı da gelen haberler arasında.

Emery, bugün düzenlenen basın toplantısında ara transfer döneminde herhangi bir oyuncuya bonservis ödeyecek durumda olmadıklarını belirtirken, kiralık formülüne ise yeşil ışık yakmıştı.

Denis Suarez'in Barcelona ile olan sözleşmesinin 2020 yılında bitecek olması nedeniyle kiralamanın satın alma zorunluluğuyla gerçekleşme ihtimalinin bulunduğu da öğrenildi.