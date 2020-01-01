Dejan Kulusevski resmen Juventus'ta

Juventus, 19 yaşındaki genç oyuncunun transferini resmen duyurdu.

, bonservisi 'da olan genç kanat oyuncusu Dejan Kulusevski'yi renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada 2024 yılına dek sözleşme imzalanan 19 yaşındaki oyuncunun transferi için Atalanta ile 35 milyon euro karşılığında anlaşmaya varıldığı, bu bedelin çeşitli bonuslara bağlı olarak 44 milyon euro'ya yükselebileceği duyuruldu.

Kulusevski, sezon sonuna kadar 'da kiralık olarak forma giymeye devam edecek.

UFFICIALE | Dejan Kulusevski è un giocatore della Juventus!

➡️ https://t.co/SnkMHHZsmy pic.twitter.com/jSwZVus6ig — JuventusFC (@juventusfc) January 2, 2020

Kulusevski bu sezon Parma forması altında çıktığı 17 lig maçında 4 gol atıp 7 de asist yaparak dikkatleri üzerine çekmilşti.