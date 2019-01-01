Cengiz Ünder'e Bayern Münih kancası!

Alman basını, kanatlara takviye arayışında olan Bayern Münih'in Cengiz Ünder'i gündemine aldığını öne sürdü...

Arjen Robben ve Franck Ribery'nin ayrılıkları sonrasında 'in kanat oyuncusu arayışları devam ediyor.

Kicker'ın haberine göre öncelikli hedeflerini Leroy Sane ve Ousmane Dembele olarak belirleyen Bayern Münih, forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'i de gündemine aldı.

Haberin devamı aşağıda

Haberde Alman devinin sağ bek mevkiisi için de 'dan Benjamin Henrichs ile ilgilendiği kaydedildi.

Roma ile 2022 yılına kadar sözleşmesi olan Cengiz, geçen sezon çıktığı 33 reesmi maçta 6 gol atıp 9 da asist yapmıştı.