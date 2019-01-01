Cengiz Ünder'e Bayern Münih kancası!
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Arjen Robben ve Franck Ribery'nin ayrılıkları sonrasında Bayern Münih'in kanat oyuncusu arayışları devam ediyor.
Kicker'ın haberine göre öncelikli hedeflerini Leroy Sane ve Ousmane Dembele olarak belirleyen Bayern Münih, Roma forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'i de gündemine aldı.
Haberde Alman devinin sağ bek mevkiisi için de Monaco'dan Benjamin Henrichs ile ilgilendiği kaydedildi.
Roma ile 2022 yılına kadar sözleşmesi olan Cengiz, geçen sezon çıktığı 33 reesmi maçta 6 gol atıp 9 da asist yapmıştı.