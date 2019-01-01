Transfer

Transfer döneminin yıldızları ve kullandıkları arabalar

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Araba.com, bu yaz en dikkat çekici transferlere imza atan yıldız futbolcuların kullandıkları arabaları derledi...

Futbol dünyasının yıldız isimlerinin sahadaki performansları kadar özel yaşantıları da her zaman merak edilir.

Peki bu yaz en pahalı transferlere imza atan oyuncular hangi arabaları tercih ediyor?

Araba.com'un araştırmasına göre tespit edilen, 2019 yılı transfer döneminde ses getiren yüksek ücretli transferleri ve onların kullandığı arabaları derliyoruz...

Editörün Seçtikleri

1) JOAO FELIX | 126.000.000 €

1

Eski Takımı: Benfica

Yeni Takımı: Atletico Madrid

Otomobil: Ferrari 488 GTB | 350.000 $

2) ANTOINE GRIEZMANN | 120.000.000 €

2

Eski Takımı: Atletico Madrid

Yeni Takımı: Barcelona

Otomobil: GranTurismo Maserati | 150.000 $

3) EDEN HAZARD | 100.000.000 €

3

Eski Takımı: Chelsea

Yeni Takımı: Real Madrid

Otomobil: Aston Martin Vanquish | 316.000 $

4) LUCAS HERNANDEZ | 80.000.000 €

4

Eski Takımı: Atletico Madrid

Yeni Takımı: Bayern Münih

Otomobil: McLaren 540C | 185.000 $

5) MATTHIJS DE LIGT | 75.000.000 €

5

Eski Takımı: Ajax

Yeni Takımı: Juventus

Otomobil: Ehliyetini yeni aldı.

6) FRENKIE DE JONG | 75.000.000 €

6

Eski Takımı: Ajax

Yeni Takımı: Barcelona

Otomobil: BMW 840i Coupe | 100.000 $

7) RODRIGO HERNANDEZ | 70.000.000 €

7

Eski Takımı: Atletico Madrid

Yeni Takımı: Manchester City

Otomobil: Mercedes AMG GT R | 145.000 $

8) TANGUY NDOMBELE | 60.000.000 €

8

Eski Takımı: Lyon

Yeni Takımı: Tottenham

Otomobil: Porsche Panamera Turbo S | 180.000 $

9) LUKA JOVIC | 60.000.000 €

9

Eski Takımı: Eintracht Frankfurt

Yeni Takımı: Real Madrid

Otomobil: Mercedes AMG GLA | 51.000 $

10) AARON WAN-BISSAKA | 55.000.000 €

10

Eski Takımı: Crystal Palace

Yeni Takımı: Manchester United

Otomobil: Özel araç kullanıyor.

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