Transfer döneminin yıldızları ve kullandıkları arabalar
Futbol dünyasının yıldız isimlerinin sahadaki performansları kadar özel yaşantıları da her zaman merak edilir.
Peki bu yaz en pahalı transferlere imza atan oyuncular hangi arabaları tercih ediyor?
Araba.com'un araştırmasına göre tespit edilen, 2019 yılı transfer döneminde ses getiren yüksek ücretli transferleri ve onların kullandığı arabaları derliyoruz...
1) JOAO FELIX | 126.000.000 €
Eski Takımı: Benfica
Yeni Takımı: Atletico Madrid
Otomobil: Ferrari 488 GTB | 350.000 $
2) ANTOINE GRIEZMANN | 120.000.000 €
Eski Takımı: Atletico Madrid
Yeni Takımı: Barcelona
Otomobil: GranTurismo Maserati | 150.000 $
3) EDEN HAZARD | 100.000.000 €
Eski Takımı: Chelsea
Yeni Takımı: Real Madrid
Otomobil: Aston Martin Vanquish | 316.000 $
4) LUCAS HERNANDEZ | 80.000.000 €
Eski Takımı: Atletico Madrid
Yeni Takımı: Bayern Münih
Otomobil: McLaren 540C | 185.000 $
5) MATTHIJS DE LIGT | 75.000.000 €
Eski Takımı: Ajax
Yeni Takımı: Juventus
Otomobil: Ehliyetini yeni aldı.
6) FRENKIE DE JONG | 75.000.000 €
Eski Takımı: Ajax
Yeni Takımı: Barcelona
Otomobil: BMW 840i Coupe | 100.000 $
7) RODRIGO HERNANDEZ | 70.000.000 €
Eski Takımı: Atletico Madrid
Yeni Takımı: Manchester City
Otomobil: Mercedes AMG GT R | 145.000 $
8) TANGUY NDOMBELE | 60.000.000 €
Eski Takımı: Lyon
Yeni Takımı: Tottenham
Otomobil: Porsche Panamera Turbo S | 180.000 $
9) LUKA JOVIC | 60.000.000 €
Eski Takımı: Eintracht Frankfurt
Yeni Takımı: Real Madrid
Otomobil: Mercedes AMG GLA | 51.000 $
10) AARON WAN-BISSAKA | 55.000.000 €
Eski Takımı: Crystal Palace
Yeni Takımı: Manchester United
Otomobil: Özel araç kullanıyor.