Transfer döneminin yıldızları ve kullandıkları arabalar

Araba.com, bu yaz en dikkat çekici transferlere imza atan yıldız futbolcuların kullandıkları arabaları derledi...

Futbol dünyasının yıldız isimlerinin sahadaki performansları kadar özel yaşantıları da her zaman merak edilir.

Peki bu yaz en pahalı transferlere imza atan oyuncular hangi arabaları tercih ediyor?

Araba.com'un araştırmasına göre tespit edilen, 2019 yılı transfer döneminde ses getiren yüksek ücretli transferleri ve onların kullandığı arabaları derliyoruz...

1) JOAO FELIX | 126.000.000 €

Eski Takımı:

Yeni Takımı:

Otomobil: Ferrari 488 GTB | 350.000 $

2) ANTOINE GRIEZMANN | 120.000.000 €

Eski Takımı: Atletico Madrid

Yeni Takımı:

Otomobil: GranTurismo Maserati | 150.000 $

3) EDEN HAZARD | 100.000.000 €

Eski Takımı:

Yeni Takımı:

Otomobil: Aston Martin Vanquish | 316.000 $

4) LUCAS HERNANDEZ | 80.000.000 €

Eski Takımı: Atletico Madrid

Yeni Takımı:

Otomobil: McLaren 540C | 185.000 $

5) MATTHIJS DE LIGT | 75.000.000 €

Eski Takımı:

Yeni Takımı:

Otomobil: Ehliyetini yeni aldı.

6) FRENKIE DE JONG | 75.000.000 €

Eski Takımı: Ajax

Yeni Takımı: Barcelona

Otomobil: BMW 840i Coupe | 100.000 $

7) RODRIGO HERNANDEZ | 70.000.000 €

Eski Takımı: Atletico Madrid

Yeni Takımı:

Otomobil: Mercedes AMG GT R | 145.000 $

8) TANGUY NDOMBELE | 60.000.000 €

Eski Takımı:

Yeni Takımı:

Otomobil: Porsche Panamera Turbo S | 180.000 $

9) LUKA JOVIC | 60.000.000 €

Eski Takımı:

Yeni Takımı: Real Madrid

Otomobil: Mercedes AMG GLA | 51.000 $

10) AARON WAN-BISSAKA | 55.000.000 €

Eski Takımı:

Yeni Takımı:

Otomobil: Özel araç kullanıyor.