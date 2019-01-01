Trabzonspor'un gündemindeki Patrik Schick kimdir?

Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği belirtilen golcü oyuncu Patrik Schick'i yakından tanıyalım.

TRT Spor 'da yer alan habere göre , takımlarından forması giyen Patrik Schick transferini bitirme aşamasına geldi.

Karadeniz ekibinin, 23 yaşındaki futbolcuyla görüşerek transfere ikna ettiği belirtildi.

Patrik Schick kimdir?

24 Ocak 1996 yılında Prag'da dünyaya gelen Patrik Schick futbol hayatına Sparta Prag altyapısında başladı.

Sparta Prag ile ilk resmi maçına 2014 yılında çıkan genç futbolcu daha sonra Bohemians 1905 takımına kiralandı.

Schick, 2016 yılında 4 milyon euro karşılığında Serie A ekibi 'ya transfer oldu. Sampdoria formasıyla çıktığı 35 lig maçında 13 gol attı 3 asist yaptı.

Haziran 2017 yılında ise İtalyan devi 'un radarına giren ve anlaşmaya varan golcü futbolcunun sağlık kontrollerinde kalbinde ritim bozukluğu tespit edildi ve transferi iptal oldu.

Çekyalı forvet yaklaşık iki ay sonra zorunlu satın alma opsiyonlu olarak Roma'ya kiralandı. Golcü futbolcu için 5 milyon euro hemen verilmek üzere 42 milyon euro ödeneceği açıklandı. Bu transferin kulübe ait bonservis bedeli rekoru kırılarak gerçekleştirildiği ifade edildi.

Schick, geçtiğimiz sezon Roma formasıyla 32 resmi karşılaşmada yer alırken 3 gol attı, 2 asist yaptı.

Çekya Milli Takımı forması da giyen Patrik Schick, şimdiye kadar A Takım ile çıktığı 18 maçta 8 gol, 2 asistlik bir performans gösterdi.

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Uzun boyu ve güçlü fiziğiyle dikkat çeken Schick, sol ayağını kullanmayı tercih ediyor. Santrfor pozisyonunda oynayan futbolcu aynı zamanda kanatlarda da görev alabiliyor.

Topu ileriye taşırken fiziğininin avantajını kullanan 23 yaşındaki forvet, top sürme yeteneğiyle öne çıkıyor.