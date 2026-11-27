Kış transfer dönemini daha başlamadan alevlendiren bir açıklama geldi. Altın Top sahibi İtalyan efsane Fabio Cannavaro, son günlerde tüm dünya basınının gündemine oturan Liverpool'un yıldızı Hollandalı stoper Virgil van Dijk'in geleceğine dair büyük bir sırrı açığa çıkardı.

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Futbol tarihinin en büyük stoperlerinden biri olan Cannavaro, Van Dijk ile yaptığı özel bir konuşmayı açıklamaktan çekinmedi. Bu konuşma, Hollandalı yıldızın kariyerinin bir sonraki aşamasındaki rotasını tamamen değiştirebilir.

İtalyan gazetesi "La Gazzetta dello Sport" ile konuşan Cannavaro, açık bir dille şunları söyledi: "Virgil van Dijk bana bir gün Serie A'da oynamak istediğini söyledi. Bu yüzden Milan'a transfer olacağını tahmin ediyorum."

Cannavaro'nun bu sözleri tüm spekülasyonları alevlendirmeye yetti. Özellikle 35 yaşındaki Van Dijk'in, Liverpool ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından sezon sonunda takımdan ayrılacağını doğrulayan haberler varken bu açıklama büyük yankı uyandırdı.

Türk sitesi "61saat" ise Trabzonspor'un deneyimli Hollandalı stoper için teklif yaptığını iddia etti. Bu girişim, kulübü son dönemde dünya basınının manşetlerine taşıyan ses getiren transfer politikasını sürdürme çabasının bir parçası.

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Siteye göre Mohamed Salah ve Fabinho transferleriyle büyük ses getiren Türk kulübü, bu iki yıldızın Van Dijk ile olan güçlü ilişkilerinden yararlanarak kadrosuna bir dünya yıldızı daha katmayı amaçlıyor. Bu adım, takımın çehresini tamamen değiştirebilir.

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Ancak Trabzonspor'un işi hiç de kolay olmayacak. Zira karşısında güçlü bir İtalyan rakip var: Hollandalı stopere büyük ilgi duyduğu ve onu savunmasını büyük tecrübe ve liderlik vasfıyla güçlendirmek için ideal çözüm olarak gördüğü söylenen dev kulüp Milan.

Transfer söylentileri manşetlerdeki yerini korurken Cannavaro'nun açıklaması büyük ilgi çekti. Çünkü bu sözler, Van Dijk'i iyi tanıyan ve bir zamanlar stoperler için dünyanın en güçlü ligi olan Serie A'da oynamanın değerini de bilen birinden geldi.

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Cannavaro'nun açıklamaları, Hollandalı yıldızın transfer söylentilerini yeniden gündemin ön sırasına taşıdı ve tüm gözleri Van Dijk'in vereceği karara çevirdi. Van Dijk, Türkiye ve İtalya'dan gelen büyük teklifler ile belki de henüz ortaya çıkmamış başka kulüplerin teklifleri arasında bir seçim yapmak zorunda kalacak.

Şu an için Trabzonspor'un Van Dijk'e olan ilgisi hâlâ görüşme aşamasında ve kulüp transferle ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak tüm işaretler, Türk kulübünün Hollandalı yıldızı kadrosuna katma konusunda son derece ciddi olduğunu gösteriyor.

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Peki Van Dijk, Cannavaro'nun tahmin ettiği gibi Serie A'da oynama hayalini gerçekleştirip Milan'a mı gidecek? Yoksa herkesi şaşırtıp Trabzonspor'un teklifini kabul ederek son yılların en sıra dışı ve en güçlü futbol projelerinden birinde arkadaşları Salah ve Fabinho ile birlikte mi oynayacak?

Önümüzdeki günler her şeyi ortaya çıkaracak. Ancak kesin olan şu ki Van Dijk'in adı transfer piyasasında en çok konuşulan isim olmaya devam edecek. Cannavaro'nun açıklaması ise Hollandalı yıldız nihai kararını verene kadar kolay kolay kapanmayacak yeni bir tartışma kapısı araladı.