Sahalara yakın zamanda geri dönen Boşnak yıldız, bu kez omzundan sakatlandı ve Fatih Karagümrük maçını tamamlayamadı.

Trabzonspor'da Edin Visca'nın yüzü bir türlü gülmüyor...

Ağustos ayında oynanan Hatayspor maçında kolu kırılan ve yaklaşık 2,5 ay sahalardan uzak kalan kanat oyuncusu, benzer bir sakatlık daha yaşadı.

Neler oldu?

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 50. dakikasında Edin Visca, bir pozisyonda omzunun tuttu ve kenara değişiklik işareti yaptı.

Oyuna giren sağlık ekipleri yıldız futbolcunun kolunu alçıya aldı ve daha sonra Visca'nın hastaneye kaldırıldığı bilgisi geldi.

Edin Visca sahalardan ne kadar uzak kalacak?

Boşnak yıldızın sahalardan ne kadar uzak kalacağı henüz belli değil. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Visca'nın köprücük kemiğinde kırık var" ifadelerini kullandı.

Bu konuyla ilgili yeni bir açıklama olduğunda GOAL Türkiye, sizi bilgilendirecek.

Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı ne oldu?

İstanbul ekibi, Trabzonspor'u 4-1 mağlup etmeyi başardı. Bordo-mavililer, Spor Toto Süper Lig'de sekiz maç aradan sonra mağlubiyet yaşadı.

Abdullah Avcı'nın öğrencileri 5 Ocak'ta Giresunspor'u konuk edecek. Fatih Karagümrük ise 4 Ocak'ta Kayserispor deplasmanına gidecek.