Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'dan transfer açıklaması: "Mantıklı bir teklif olursa gitmek istiyorum"

Bordo mavili ekibin başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır, A Spor'a açıklamalarda bulundu.

Milli futbolcu, kariyer planlarından idolü Muslera'ya kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

Transfer konusu

Uğurcan Çakır, yaptığı açıklamalarda takımdan ayrılma sinyalleri verdi.

"Gidersem bana kızmazlar artık. Mantıklı bir teklif olursa gitmek istiyorum. Daha önce de teklif oldu ama ben hep ortada kaldım. Kulüp ne derse onu yapmak istedim. Çok fedakarlık yaptım, onlar da biliyor.

Transferimle ilgili süreci zaman gösterecek. İstediğim teklif olur mu, kulübün istediği teklif olur mu, zaman gösterecek. Çok fedakarlık yaptım, onlar da benim için yapacaktır fedakarlık. İlla gideyim demiyorum, doğru takım olursa bu sene gitmek istiyorum."

"İdolüm Muslera"

Galatasaray'ın başarılı kalecisi Muslera'yı idolü olarak gördüğünü söyleyen Uğurcan Çakır, kendisiyle sık sık konuştuğunu da dile getirdi.

"Muslera idol olarak gördüğüm insan. Hem iş ahlakı hem de performansıyla, duruşuyla, karakteriyle örnek aldığım insanların başında geliyor. Instagram'dan konuşuyoruz. Beni de şampiyonluk için çok tebrik ediyor."

Şampiyonluk için hisleri

Trabzonspor'un şampiyonluğunu hep hayal ettiğini söyleyen Çakır, oldukça onur verici bir duygu olduğunu da belirtti.

"Burada oynadıktan sonra hayal değil, hedef olmuştu şampiyonluk. Hedefimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Tüm camianın çok emeği var. Mutlu sona ulaştık, mutlu ve gururluyuz.

Dediğim gibi hayaldi şampiyonluk, burada oynamaya başladıktan sonra hedef oldu. Şampiyon olmayı hayal ediyordum. Çocukluğumdan bu yana Trabzonsporluyum. Burada kaptan olmak ve şampiyon olmak onur verici bir şey."

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