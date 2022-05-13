Gerard Pique: "Pep Guardiola, Barcelona'dan Mourinho yüzünden ayrıldı"

Gerard Pique, Jose Mourinho'nun Real Madrid'deki zamanına değindi ve İspanyol oyuncular arasında önemli kırılmalara neden olduğunu öne sürdü.

Portekizli teknik adam, Inter ile kazandığı üçlemenin hemen ardından 2010 yılında Real Madrid'e katıldı. Lig şampiyonluğu ve Copa del Rey kazandığı İspanya'da üç yıl geçirdi.

Mourinho'nun Madrid'deki zamanı tartışmasız geçmedi ve birçok taraftar onun 2013'te ayrıldığını görmekten mutlu oldu.

Ne söylendi?

Skybet'e konuşan Pique, Mourinho'nun İspanya'daki zamanını değerlendirdi ve neden olduğu sorunları tartıştı.

"Real Madrid ile ilk kez Nou Camp'a geldiğini hatırlıyorum. Inter ile kazandıklarının ardından gerçekle yüzleşip 5-0 kaybetti ve bu onun için acı vericiydi.

"Neredeyse her gün basın toplantısı yaptı ve bu Guardiola için çok fazlaydı. Futbolla alakası yoktu. O sırada oyuncular arasındaki ilişkileri de yok etti.

“Bir oyuncuya gidip 'biri senden nefret ediyor' derse, oyuncu ona inanırdı. Milli takımdaydım ve Casillas'a veda edecektim ama benimle konuşmak istemedi.

İlişkileri yeniden kurmak, birleşik soyunma odasına geri dönmek ve kazanmak için Barcelona ve Madrid oyuncuları arasında seanslar yapmak zorundaydık.”

"Günün sonunda hatırlıyorum, Guardiola ayrıldı, Mourinho o yıl ligi kazandı. Eminim bunun bir kısmı Mourinho ile çok ilgiliydi."

Mourinho'nun Roma kariyeri

Mourinho, bu yıl Roma ile iyi bir ilk sezon geçirdi ve takımı Avrupa Konferans Ligi finaline çıkardı. Taraftar desteği yüksek ve İngiltere'de Manchester United ve Tottenham ile geçirdiği birkaç zor yılın ardından çok eğleniyor gibi görünüyor.

Roma'nın Serie A sezonunun son iki maçı Venezia ve 22 Mayıs'ta Torino ile.

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