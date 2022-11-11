Trabzonspor'un kan kaybı Ankara'da devam etti

Bordo-mavili takım Dünya Kupası arası öncesinde Ankaragücü'ne takıldı.

Süper Lig'de inişli çıkışlı bir grafik çizen ve son dört maçında sadece bir galibiyet elde edebilen son şampiyon Trabzonspor, Dünya Kupası arası öncesinde deplasmanda konuk olduğu Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.

Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren rakibi karşısında hücumda oldukça etkissiz bir görüntü çizen Abdullah Avcı'nın öğrenicileri, Enis Bardhi'nin golüyle öne geçtiği maçta iki puan bıraktı.

İki takımın da oldukça etkisiz olduğu ilk 45 dakikada önemli bir gol fırsatı yaşanmazken, ilk önemli fırsat 59'da geldi. Naci Ünüvar'ın ceza yayı üzerinden gelişine çıkardığı sert şut az farkla dışarı çıktı.

🔴🔵 Trabzonspor'un kaydettiği gol



🔎 Maxi Gomez'in koşusu ve servisi

👀 22 pas üzerine gelen gol

💬 "Maxi Gomez, koşusuyla bir stoperi de peşinden götürüyor."



🗣️ #beINSüperLig pic.twitter.com/elJDukPsgc — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) November 11, 2022

Bu pozisyonun ardından baskısını arttıran Trabzonspor, 70'te Gomez'in yerden gönderdiği pas sonrasında topla buluşan kale dibindeki Bardhi ile öne geçti: 1-0. Bu golün iki dakika sonrasında Larsen penaltıya neden oldu.

Beyaz noktada hata yapmayan Tolga Ciğerci takımı adına beraberlik golünü atarken, tribünleri de ayağa kaldırdı: 1-1.

Son bölümde iki takım da uzun toplara yönelirken, orta sahalar oldukça çabuk geçildi. Buna rağmen iki takımın savunma oyuncuları da hata yapmayınca Eryaman Stadyumu'ndaki 90 dakika 1-1'lik eşitlikle sona erdi ve Trabzonspor araya bir maçı eksik lider Fenerbahçe'in altı puan gerisinde girdi.