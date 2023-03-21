Bordo-mavililerin eski hocası Ünal Karaman, siyasete atılma kararı aldı.

Trabzonspor’un eski kaptanı ve teknik direktörü Ünal Karaman, siyasete atıldı. Son olarak Göztepe’yi çalıştıran Karaman, 31 Ağustos 2021 tarihinden beri boşta bulunuyordu.

Trabzonspor’un Abdullah Avcı ile yollarının ayrılmasından sonra ismi camia ile anılan Karaman, memleketi Konya’dan İYİ Parti milletvekili aday adayı oldu.

21 Mart Salı günü başvurusunu yapan teknik direktör, vekil olmak için genel merkezden onay bekliyor.

Ünal Karaman’a, daha önce MHP’den de milletvekili adaylığı teklifi gelmişti.

Ünal Karaman'ın teknik direktörlük kariyeri

2013 yılında teknik direktörlüğe başlayan tecrübeli hoca şu ana kadar Trabzonspor, Adana Demirspor, Şanlıurfaspor, Karabükspor, Çaykur Rizespor ve Göztepe'yi çalıştırdı.

Karaman, en yüksek puan ortalamasını 1.17 ile Göztepe'nin başında elde etti.