Barcelona Direktörü Mateu Alemany, kulübün Robert Lewandowski'nin menajeri ile yaz transfer dönemi için bir görüşme yaptığı yönündeki haberleri yalanladı.

Bayern Münihli forvet, 33 yaşında kariyerinde yeni bir maceraya atılmayı düşündüğü için Alman devinden ayrılacağı konuşuluyor.

Barcelona, şimdilik Polonyalı golcü için olası bir seçenek olarak düşünülüyor, ancak görüşmelerin gerçekleştiğine dair öneriler reddedildi.

Barcelona, ​​Lewandowski transfer dedikoduları için ne dedi?

Movistar tarafından söylentiler hakkında soru soruldu. Alemany ise şu şekilde cevap verdi:

”Lewandowski'nin menajeri ile herhangi bir görüşme olmadı.

“Ayrıca, müzakere süreci hakkında konuşmayı sevmiyorum. Bu konular özeldir.

"Diğer kulüplerle sözleşmesi olan oyuncular hakkında konuşmaktan hoşlanmıyoruz.”

Bayern Münih, üst üste 10. Bundesliga şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı olarak 49 gol atan Lewandowski ile yeni bir sözleşme imzalamak istediklerini kamuoyuna açıkladı.

Bu yüzden GOAL, rekor kıran golcünün ayrılma ihtimaline karşın Alman kulübünün ilgilendiği diğer oyuncular hakkında da acil durum planlarının yapıldığını aktarmıştı.

Alemany, Gavi ve Dembele sözleşme görüşmelerini değerlendirdi

Gavi ve Ousmane Dembele'nin yeni sözleşmelerinin gidişatı hakkında da bilgi verdi.

Dembele'nin, şu anki sözleşmesi bu yaz sona eriyor. Harika çocuk Gavi'nin ise gelecek yıl sözleşmesi bitiyor.

Barca TV'ye verdiği demeçte Alemany, "Sözleşme görüşmeleri, uzun süreçler ve kesinlikle kolay değil.

“Bir maaş çıtası belirledik ve bu konudaki tutumumuz çok katı.

“Miras aldığımız mali durum çok hassas ve bir denge noktası bulmamız gerekiyor.

“Oyuncularımızla en kısa sürede sözleşme görüşmelerini sonlandıracağız ve umarım, Barcelona’ya uzun yıllar hizmet edecekler” dedi.

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