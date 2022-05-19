Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: "Şampiyon olduktan sonra ilk Şenol Güneş aradı"

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, ödülleri toplamaya devam ediyor.

Abdullah Avcı'ya, son olarak Trabzon Üniversitesi tarafından "Fahri Doktora" unvanı verildi.

Ödül töreninde konuşan Avcı, Şenol Güneş'ten Özkan Sümer'e birçok konuda açıklamalarda bulundu.

"Şampiyon olduğumuzun ertesi günü beni ilk arayan Şenol Güneş oldu. Tebrik etmek için aradı, ona da buradan teşekkür ediyorum.

"18 ayı bitirdim bu şehirde olmaktan son derece mutluyum. Bu şehrin çok büyük bir enerjisi var.

"2005 senesinden itibaren tanınabilir bir antrenör oldum. Eğitim ve sağlıkla ilgili çok sayıda teklif geldi ve bunların hepsine cevap vermeye, içinde bulunmaya çalıştım. Üniversitelerde bulundum.

"Birçok ödül aldım ama bu aldığım 'Fahri Doktora' unvanı bu zamana kadar aldıklarımın en anlamlısı."

Özkan Sümer ile anısı

"Geldiğimde müzeyi gezerken 'tarihte yer almak istiyorum' demiştim. Geldiğim ilk gün 10 Kasım'dı. O gün Özkan hoca aradı beni. Çünkü beni 2 kere daha Trabzonspor'a istemişti hoca olarak.

'Bize kısmet değildi, şimdi oldu. İnşallah iyi olacak' dedi ama bir araya gelemedik. Allah toprağını bol etsin."

Ahmet Suat Özyazıcı'yı kupa törenine çıkarmak istedim"

"Kupayı aldığımız ilk gün planım vardı, ailesiyle de paylaşmıştım. Ahmet Suat Özyazıcı hocamızı kupa törenine tekerlekli sandalyesi ile beraber kasketini de takarak çıkartmak istedim ama sahne çok yüksek olunca ve erkenden de uyuduğunu oğlundan öğrenince bunu gerçekleştiremedim.

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