David Beckham'ın öz yeğeni, İngiliz hükümetinin verdiği haftalık 75 sterlin yardımla geçinmeye çalışıyor

Freddie Every, dayısı David Beckham malikanesinde ünlü kuzenleriyle futbol oynayarak büyüdü - ama yıllar sonra bu durum değişti.

Şimdi 20 yaşında olan Freddie, gençlik yıllarında annesi Lynne babasından ayrıldıktan sonra ailenin anne tarafıyla temasını kaybettiğini açıkladı. Freddie'nin annesi Lynne David Beckham'ın büyük ablası.

Annesi ve küçük erkek kardeşi Josh, 470.000 sterlinlik aile evinde yaşayan Freddie, 2018'de, büyürken mutlu anılar oluşturan geniş ailesiyle yeniden bir araya gelmek için çaresiz olduğunu söyledi.

Ne söylendi?

The Mirror, şöyle dediğini aktardı: "Karmaşık duygularla doluyum. Sadece yemek yiyip konuşup arayı kapatmak istiyorum. Bundan fazlasını istemiyorum.

"Büyürken onları çok gördük ve evlerinde oynadığım, Paskalya yumurtası yaptığım ve dörtlü bisikletlerde oynadığım birçok çok mutlu anılarım var.

"Sonra aniden her şey durdu. Sadece hayatlarını Instagram'da ya da televizyonda yaşadıklarını görüyorum.

"Hala çok ortak noktamız var.

"Futbolu seviyorum ve modayla da ilgileniyorum - ama bunu asla onlarla paylaşamıyorum.

"David'in benden söz edip etmediğini görmek için televizyon için yaptığı bir belgeseli üç kez izledim. Ama bahsetmedi ve bu çok zordu."

Freddie, kendisi ve babası Colin'in o sırada hükümetin haftada yaklaşık 75 sterlinlik bağışlarıyla geçindiğini söyledi. Sahip olduğu en değerli eşya ise bir zamanlar Beckham'ın hediye ettiği 200 pound değerindeki bir antrenman ekipmaanı. David Beckham'ın şu sıralar toplam mal varlığının 362 milyon pound olduğu düşünülüyor.

Freddie, Beckham ve eşi Victoria'ya yakın olan annesini ve küçük erkek kardeşini ve çocukları Brooklyn, Romeo ve Cruz'u nadiren gördüğünü söyledi.

20 yaşındaki genç, eski Manchester United kanat oyuncusu ve İngiltere kaptanı Beckham'ı en son 2011 yılında bir Çin restoranında gördüğünü ve en son bir yıl önce kuzenlerini gördüğünü söyledi.

Gurur duyuyorlar

Freddie, temaslarının olmamasına rağmen dayısıyla gurur duyduğunu ve ona inanmayabilecekleri için artık insanlara akraba olmalarından bahsetmediğini söylüyor.

Kuaför olarak çalışan kız kardeşi Georgina, 2018'de Beckham hakkında şunları söyledi: "Şanslıyım ki ünlü ve internetin her yerinde var. Nereye bakarsanız bakın orada, yani onu görebiliyorum.

"Neyin peşinde olduğunu görmek için telefon etmem gerekmiyor. Bu hiç yoktan iyidir."

Daha fazla okuma

PSG orta saha oyuncusu Marco Verratti: "Kylian Mbappe'nin Madrid'de olduğu haberleri midemi bulandırıyor"