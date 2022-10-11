Avcı, Trabzonspor taraftarlarından 'geçiş dönemindeki' takımı için destek istedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kasımpaşa maçının ardından taraftarlarına sitemde bulundu.

Tecrübeli hoca, karşılaşma esnasında futbolculara yapılan protestonun performansları yukarıya taşımayacağını vurguladı.

Avcı, taraftarlardan oyuncuları değil kendisini protesto etmesini istedi.

Ne söylendi?

Kasımpaşa maçının ardından basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Avcı, protestolarla ilgili şu yorumu yaptı:

"Biz bugün kazandığımız takdirde lider oluyorduk. Doğru mu? Bir geçiş döneminin sancılarını yaşayabiliriz ama kazansak lider oluyoruz.

"Bunlar geçiş dönemlerinde olabilecek şeyler. İki bekin değişmiş, ön taraftaki üç oyuncun değişmiş, stoperin bir tanesi değişmiş, 2-3 tane sezonu kapatan oyuncun var, ona rağmen bunu yensen lider oluyorsun.

"Şimdi buradan bakacak olursak, biz geçen sezon taraftarımızla birlikte savunma ve hücum yaparak şampiyon olduk. Onlar bize çok destek oldular. Bugün, onların desteğine ihtiyacımız var. Bugün bize, sonuna kadar yardımcı olmaları gerekiyor.

"Ama çıkan oyuncuya protesto, giren oyuncuya protesto... Protestoyu maç içinde bana yapın. Maçtan sonra protesto yapın, bu işin içinde bu var. Ama maç anında protesto ile performansı artıramayız."

Trabzonspor'u ne bekliyor?

Kasımpaşa ile pazartesi akşamı 0-0 berabere kalan bordo-mavililer, perşembe akşamı UEFA Avrupa Ligi'nde Monaco'yu konuk edecek.

Fırtına, daha sonra yüzünü lige dönecek ve 16 Ekim'de Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Trabzonspor, dokuzuncu hafta sonunda ligde 17 puanla yedinci sırada yer alıyor.