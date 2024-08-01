Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında bugün sahasında Ruzomberok’u konuk edecek. Deplasmanda 2-0 kazandığı ilk karşılaşmanın ardından rövanş öncesinde avantajlı konumda bulunan temsilcimiz, rakibini Papara Park’ta ağırlayacak.

Saat 20.30’da başlayacak mücadele bordo-mavili takımın 2024-2025 sezonunda iç sahada oynayacağı ilk maç olacak ve A Spor ekranlarından yayımlanacak.



Slovakya’da oynanan ilk maçı Trezeguet ve Cihan Çanak’ın golleriyle 2-0 kazanan Trabzonspor, karşılaşma öncesinde turun büyük favorisi olarak nitelendiriliyor.

Yeniler yine sahada olacak

Abdullah Avcı’nın öğrencileri Sırp hakem Nenad Minankovic’in yöneteceği karşılaşmada rakibine tek farklı mağlup olsa bile adını bir üst tura yazdırmayı başaracak, iki farklı yenilgide maç uzatmalara gidecek.



İlk maçta çok sayıda yeni transfere ilk 11’de şans veren Abdullah Avcı’nın yeni oyuncularını ikinci maçta da sahaya sürmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Önümüzdeki günlerde bir santrfor takviyesi yapması beklenen Trabzonspor, 2024-2025 sezonunda Avrupa’da ilerlemenin yanı sıra ligde de şampiyonluk hasretini dindirmenin hesaplarını yapıyor.